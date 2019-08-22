تعرف على اسعار أسعار الذهب في االسوق المحلية اليوم الخميس

شهدت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم، الخميس حالة من الاستقرار، وسنتعرف بالتفصيل في السطور التالي عن اسعار الذهب اليوم الخميس 22 – 8 – 2019 لجميع الأعيرة والتي جاءت على النجو التالي:

اسعار الذهب عيار 24 في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في بداية التعاملات 794 جنيهًا للجرام.

اسعار الذهب عيار 21 في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس سعر 695 جنيها في تعاملات اليوم، والذي يعد الأوسع انتشار في مصر.

اسعار الذهب عيار 18