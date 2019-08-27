تعرف على اسعار الحديد والأسمنت في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار لنسبي في أسواق مواد البناء المختلفة حيث تتباطأ الحركة في عطلة الأعياد مما يشكل ركودا نسبيا في حركة البيع والشراء ينتج عنها استقرار في أغلب الأسعار، وذلك أيضا بعد قرار مصانع الحديد المصرية تخفيض سعر طن الحديد بنسب تقارب 300 جنيه تسليم أرض المصنع، أما بالنسبة لمتوسط أسعار الحديد اليوم فهي كالتالي: أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 27-8-2019 سجل حديد عز نحو 11900 ألف جنيه، وسجل حديد الدخيلة نحو 11.850 جنيها، وسجل حديد المصريين نحو 11.800 جنيها، وسجل حديد بشاي نحو 11.850 جنيها، وبلغ سعر طن حديد العتال نحو 11.850، وحديد عطية يسجل 11.800 جنيها للطن الواحد، وحديد الجارحي نحو 11.750 جنيها. أسعار الأسمنت الثلاثاء 27 أغسطس 2019 يسير سوق الأسمنت على نفس منوال الحديد في استقرار الأسعار وتباطؤ حركة البيع والشراء، حيث سجل سعر الشركة العربية للأسمنت نحو 830 جنيها للطن، والنصر نحو 8.10 للطن الواحد، وسجل المهندس نحو 8.15 جنيها للطن، وسجل التعمير نحو 8.13، أما عن حورس فوصل إلى 8.10 للطن الواحد. أسعار الأسمنت اليوم الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس الشركة العربية للأسمنت المسلح 823 823 823 الشركة العربية للأسمنت النصر 800 800 800 أسمنت أسيوط المهندس 808 808 808 صناعات مواد البناء التعمير 808 808 808 أسمنت أسك المنيا أسيك 818 818 818 أسمنت أسيك المنيا حورس 805 805 805 أسمنت النهضة الصخرة 800 800 800 أسمنت وادي النيل المصري 808 808 808 أسمنت وادي النيل وادي النيل 808 805 805 لافارج للأسمنت المخصوص 803 798 798 أسمنت ميدكو أسوان أسوان 800 798 798 أسمنت العريش العسكري 808 805 805 أسمنت سيناء سيناء 800 798 798 الشركة القومية للأسمنت الفاخر 805 805 805 السويس للأسمنت السويس 808 808 805 أسمنت بورتلاند طرة طرة 818 818 818 أسمنت حلوان حلوان 833 833 815 أسمنت شورى شورى 800 798 798 مصر بني سويف مصر بني سويف 825 818 818 أسمنت السويدي السويدي 825 825 820 أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 800 800 800 مصر للأسمنت قنا المسلة 800 798 798 الشركة العربية للأسمنت العسكري بني سويف 808 808 805