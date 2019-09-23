تعرف على اسعار الدولار بعد الانخفاض اليوم الاثنين

سجلت أسعار صرف الدولار تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات، اليوم الإثنين، 23 سبتمبر 2019، أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الأسبوعية في عدد من البنوك العاملة في مصر.

وتراجع الدولار أكثر من جنيه و50 قرشًا منذ بداية العام الحالي.

وطبقًا لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار ثلاثة قروش ليسجل ١٦،٢٤جنيه للشراء و١٦،٣٤جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي قرشًا واحدًا ليسجل ١٦،٢٣جنيه للشراء و١٦،٣٣جنيه للبيع.

في حين، تراجع سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي قرشًا واحدًا ليسجل ١٦،٢٤جنيه للشراء و١٦،٣٤جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي اليوناني، تراجع سعر الدولار أربعة قروش ليسجل ١٦،٢٤جنيه للشراء و١٦،٣٤جنيه للبيع.