تعرف على اسعار الدولار فى البنوك المصرية بعض الانخفاض

واصل سعر الدولار الأمريكي، تراجعه أمام الجنيه المصري، في منتصف تعاملات اليوم الخميس 19سبتمبر 2019، وبلغت قيمة التراجع منذ التعاملات الصباحية وحتى الآن نحو 3 قروشًا.

وفقد سعر الدولار، نحو 3 قروش من قيمته أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات أمس الأول.

وبلغ سعر الدولار نحو 16.27 جنيه للشراء و 16.37 جنيها للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، وبنك الاستثمار العربي، وبنك قناة السويس.

وسجل سعر الدولار نحو 16.30 جنيه للشراء و 16.40 جنيها للبيع، ببنك الشركة المصرفية العربية سايب SAIB.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 16.25 جنيه للشراء، 16.35 جنيها للبيع.