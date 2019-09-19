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تعرف على اسعار الدولار فى البنوك المصرية بعض الانخفاض

19 سبتمبر، 2019
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واصل سعر الدولار الأمريكي، تراجعه أمام الجنيه المصري، في منتصف تعاملات اليوم الخميس 19سبتمبر 2019، وبلغت قيمة التراجع منذ التعاملات الصباحية وحتى الآن نحو 3 قروشًا.

 

وفقد سعر الدولار، نحو 3 قروش من قيمته أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات أمس الأول.

 

وبلغ سعر الدولار نحو 16.27 جنيه للشراء و 16.37 جنيها للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، وبنك الاستثمار العربي، وبنك قناة السويس.

 

وسجل سعر الدولار نحو 16.30 جنيه للشراء و 16.40 جنيها للبيع، ببنك الشركة المصرفية العربية سايب SAIB.

 

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 16.25 جنيه للشراء، 16.35 جنيها للبيع.

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