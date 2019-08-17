تعرف على اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم السبت

استقر سعر الدولار في مصر اليوم السبت، 17– 8 – 2019، أمام الجنيه في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.61 جنيه للشراء مقابل 16.53 جنيه للبيعواستعرض برنامج “8 الصبح” المُذاع على فضائية “dmc”، تقريرًا مفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم، السبت، 17– 8 – 2019، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت ، 17 – 8 – 2019، على النحو التاليسعر الدولار : بيع 16.61 جنيه، وشراء 16.53 جنيه.

سعر اليورو : بيع 18.53 جنيه، وشراء 18.41 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني : بيع 20.16 جنيه، وشراء 20.05 جنيه.

سعر الين اليابانى : بيع 15.65 جنيه، وشراء 15.55 جنيه.

سعر الفرنك السويسري : بيع 17.05 جنيه، وشراء 16.94 جنيه.