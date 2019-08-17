اقتصاد وبورصةعاجل

تعرف على اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم السبت

17 أغسطس، 2019
579 أقل من دقيقة

استقر سعر الدولار في مصر اليوم السبت، 17– 8 – 2019، أمام الجنيه في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.61 جنيه للشراء مقابل 16.53 جنيه للبيعواستعرض برنامج “8 الصبح” المُذاع على فضائية “dmc”، تقريرًا مفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم، السبت، 17– 8 – 2019، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت ، 17 – 8 – 2019، على النحو التاليسعر الدولار : بيع 16.61 جنيه، وشراء 16.53 جنيه.
سعر اليورو : بيع 18.53 جنيه، وشراء 18.41 جنيه.
سعر الجنيه الإسترليني : بيع 20.16 جنيه، وشراء 20.05 جنيه.
سعر الين اليابانى : بيع 15.65 جنيه، وشراء 15.55 جنيه.
سعر الفرنك السويسري : بيع 17.05 جنيه، وشراء 16.94 جنيه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

8 أكتوبر، 2018
424

تحذير هام من “الأرصاد الجوية” بشأن طقس الغد

11 ديسمبر، 2018
156

تفاصيل مكالمة وزير الشباب والرياضة مع محمد صلاح

3 يناير، 2019
644

تموين البحيرة تحبط ترويج كارثة كادت تفتك بالمواطنين (صور)

16 يناير، 2019
675

الجزار يتحدث عن فترة وجوده في الأهلي وسبب قرار الرحيل إلى الجونة

إغلاق