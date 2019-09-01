تعرف على اسعار الذهب اليوم الأحد في السوق المحلية

سجلت أسعار الذهب فى االسوق المحلية استقرار خلال مستهل تعاملات اليوم الاحد 1- 9 -2019، وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 703 جنيهات.

وفيما يلي سنتعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 1 -9 -2019.

أسعار الذهب اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 بين 803 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب سعرًا 5624 جنيها.

تراوح عيار 14 ما بين 468 و469 جنيهًا، وعيار 10 نحو 335 جنيها.

السعر العالمى للذهب

وسجل السعر العالمى للذهب نحو 24987 جنيهًا للأوقية.