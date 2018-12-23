تعرف على اسعار الذهب اليوم الاحد 23/12/2018

واصلت اسعار الذهب استقرارها اليوم الأحد 23/12/2018، ياتي ذلك تزامنا مع ارتفاع الكبير في اسعار الذهب العالمي الذي ارتفع بعد ارتفاع اسعار الفائدة الامريكية في اجتماع البنك الفيدرالي يوم الاربعاء الماضي وننشر فيما اسعار مختلف اعيرة الذهب في بداية تعاملات اليوم الأحد وجاءت على النحو التالي:

المعاملات الفورية للذهب

تراجع الذهب في المعاملات الفوري 0.3% إلى 1255.71 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكية، بعد أن سجل في جلسة الخميس أعلى مستوى منذ السادس والعشرين من يونيو عند 1266.40 دولار.

اسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 23-12-2018

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 538 جنيها

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 628 جنيها للجرام

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 718 جنيها

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر 5034 جنيه.

سعر الذهب العالمى

هبطت أسعار الذهب في نهاية تعاملات أمس، الجمعة، وسط مبيعات لجني الأرباح بعد يوم من تسجيله أعلى مستوى في ستة أشهر ومع صعود الدولار، لكن المعدن النفيس ينهي الأسبوع على مكاسب مع انحسار شهية المستثمرين للأصول العالية المخاطر.