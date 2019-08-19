تعرف على اسعار الذهب اليوم في السوق المحلية

سجّلت اسعار الذهب، اليوم الاثنين ، 19 – 8 – 2019، استقرارًا في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث سجّل عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 697 جنيهًا للجرام بدون مصنعية.

استعرض برنامج “8 الصبح” المُذاع على فضائية “dmc”، تقريرًا مُفصلًا عن اسعار الذهب اليوم الاثنين ،وجاءت اسعار الذهب اليوم الاثنين ، 19 – 8 – 2019 على النحو التالي:

عيار 24: 796 جنيهًا.

عيار 21: 697 جنيها.

عيار 18: 597جنيهًا.

الجنيه الذهب: 5576 جنيهًا.

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائـك الذهب.