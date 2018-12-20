تعرف على اسعار حديد التسليح فى السوق المصري بعد انخفاضه اليوم الخميس 20-12-2018

أعلنت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية انخفاض أسعار الحديد بواقع 350 جنيها للطن اليوم، الخميس، حيث أعلن ذلك كل من شركتى حديد العز، والجارحى.

وسجلت أسعار حديد عز 11.850 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأطوال 10 – 12مم، مقابل 12.198 ألف جنيه قبل الخفض، فى حين انخفضت أسعار الحديد أطوال “التخاين” إلى 11.650 ألف جنيه، مقابل 12 ألف جنيه قبل الخفض، وسجلت أسعار اللفف 11.550 ألف جنيه للطن.

وكان عز قد خفض أسعار “تخاين” الحديد التى تزيد أطوالها عن 16 مم بقيمة 200 جنيه الأسبوع قبل الماضى، وأعقبه قيام بعض المصانع الأخرى بتخفيض 100 جنيه لطن “التخاين”، ومع مطلع الأسبوع الجارى تراجعت أسعار حديد الجارحى بحوالى 200 جنيه مسجلة 11.900 ألف جنيه للطن.

وأعلنت شركة الجارحى اليوم الخميس، خفضا جديدا لأسعارها بقيمة 350 جنيها للطن حتى 31 يناير المقبل، لتسجل الأسعار الجديدة 11.550 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وجاء هذا الخفض تماشيا مع توقعات السوق نتيجة حالة الركود وتراجع الطلب على الحديد، وتراجع أسعار البيليت العالمية بحسب الزينى، متوقعا أن يقوم عدد آخر من المصانع بتخفيض أسعاره خلال الأيام المقبلة.