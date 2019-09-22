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تعرف على اسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية اليوم الأحد

22 سبتمبر، 2019
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سجلت أسعارحديد التسليح حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية ، اليوم الأحد 22 سبتمبر ٢٠١٩، وسجل متوسط أسعار الحديد نحو 11.650 ألف جنيه جنيه

ونرصد لكم أسعار الحديد في السوق المحلية، مع بداية تعاملات اليوم، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية.

وسجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و800 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و850 جنيها، وحديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه.

وسجل سعر حديد بشاي 11 ألفا و850 جنيها، وحديد المراكبي 11 ألفا و750 جنيها للطن، أما حديد سرحان فسجل 11 ألفا و650 جنيها للطن، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفا و550 جنيها للطن.

يذكر أن أسعار الحديد المحلية كانت تشهد حالة من الاستقرار بالأسواق المصرية منذ مطلع عام 2019 وحتى مطلع شهر يوليو الجاري.

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