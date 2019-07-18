تعرف على اسعار حديد التسليح في السوق المحلية اليوم الخميس

تعرف على اسعار حديد التسليح في السوق المحلية اليوم الخميس

سجلت اسعار حديد التسليح في السوق المحلية حالة من الاستقرار في الأسواق، وسجل متوسط أسعار الحديد نحو 11.650 جنيه، وتنشر «بوابة أخبار اليوم»، أسعار الحديد المحلية، مع بداية تعاملات الخميس 18 يوليو ٢٠١٩، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية.

وسجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و800 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و850 جنيها، وحديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه.

وسجل سعر حديد بشاي 11 ألفا و850 جنيها، وحديد المراكبي 11 ألفا و750 جنيها للطن، أما حديد سرحان فسجل 11 ألفا و650 جنيها للطن، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفا و550 جنيها للطن.

يذكر أن أسعار الحديد المحلية كانت تشهد حالة من الاستقرار بالأسواق المصرية منذ مطلع عام 2019 وحتى مطلع شهر مايو الجاري.