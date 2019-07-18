اقتصاد وبورصةعاجل

تعرف على اسعار حديد التسليح في السوق المحلية اليوم الخميس

18 يوليو، 2019
601 أقل من دقيقة

تعرف على اسعار حديد التسليح في السوق المحلية اليوم الخميس

سجلت اسعار حديد التسليح في السوق المحلية حالة من الاستقرار في الأسواق، وسجل متوسط أسعار الحديد نحو 11.650 جنيه، وتنشر «بوابة أخبار اليوم»، أسعار الحديد المحلية، مع بداية تعاملات الخميس 18 يوليو ٢٠١٩، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية.

وسجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و800 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و850 جنيها، وحديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه.

وسجل سعر حديد بشاي 11 ألفا و850 جنيها، وحديد المراكبي 11 ألفا و750 جنيها للطن، أما حديد سرحان فسجل 11 ألفا و650 جنيها للطن، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفا و550 جنيها للطن.

يذكر أن أسعار الحديد المحلية كانت تشهد حالة من الاستقرار بالأسواق المصرية منذ مطلع عام 2019 وحتى مطلع شهر مايو الجاري.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

3 يناير، 2019
830

اسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 3-12-2019

22 أبريل، 2019
605

يصل إلى 46 ألف جنيه.. انخفاض أسعار سينوفا X-35 الجديدة في مصر

1 ديسمبر، 2018
131

مدبولي أول الراحلين عن الزمالك في الانتقالات الشتوية

30 ديسمبر، 2018
599

أحمد عدوية يكشف حقيقة خلافه مع العندليب

إغلاق