تعرف على اسعار حديد التسليح والأسمنت بالسوق اليوم الجمعة

استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالسوق اليوم الجمعة، الموافق 2018 – 12 – 21، دون تغيير، بعد انخفاض أسعار الحديد بقيمة 350 جنيها للطن أمس الخميس، تماشيا مع توقعات السوق نتيجة حالة الركود وانخفاض أسعار البيليت العالمية.

وكان كل من حديد عز، وحديد الجارحى قد أعلنا تخفيض الأسعار بقيمة 350 جنيها أمس الخميس، ليصل سعر حد عز 11850 ألف جنيه للطن للأطوال المتداولة وهى 10-12 م، فى حين بلغ سعر التخاين 11650جنيها، واللفف 11550 جنيه للطن، فى حين تراجعت أسعار الجارحى مسجلة 11550 جنيها للطن تسليم أرض المصنع شاملة ضريبة القيمة المضافة، ويعد الخفض الثانى لحديد الجارحى خلال الأسبوع الماضى، حيث تراجعت الأسعار 200 جنيه الأحد الماضى.

واعقب ذلك تخفيضا لثالث مصنع بالأمس أيضا بواقع 200 جنيه للطن، وهو مصنع عنتر للصلب، وأبلغ التجار الأسعار الجديدة بقيمة 11200 ألف جنيه للطن اعتبارا من الأمس.

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية لـ”اليوم السابع”، أنه من المتوقع موجة انخفاض فى أسعار الحديد بعد تخفيض المصانع الكبرى أمس، لتحريك السوق الذى يعانى من حالة ركود شديدة وتراجع الطلب، مؤكدا أن المصانع خفضت الأسعار بأثر رجعى 10 أيام، بمعنى أن التجار الذين اشتروا من هذه المصانع خلال العشرة أيام الأخيرة سيتم محاسبتهم بالأسعار الجديدة المخفضة، مشددا على أن الأسعار يجب أن تنعكس على البيع للمستهلك على الفور.

ويأتي هذا الخفض بعد قيام شركة حديد عز بتخفيض أسعار المقاسات التى تزيد عن 16 مم (التخاين) المستخدمة فى الأعمال الإنشائية الضخمة، بواقع 200 جنيه للطن قبل أسبوعين، أعقبها تخفيض الشركات الأخرى لنفس المقاسات بواقع 100 جنيه للطن.

ويرى الزينى أن انخفاض الأسعار أمر طبيعى نتيجة تراجع أسعار البيليت العالمية المستخدمة فى صناعة حديد التسليح، بجانب حالة الركود الشديدة بسوق مواد البناء.

ويتراوح سعر بيع الحديد حاليا بين 11200 – 11850 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع، بعد الانخفاض الأخير.

وفى سياق متصل، استقرت أسعار الأسمنت بعد انخفاض متكرر على مدار الشهر الماضى فى ظل تراجع الطلب، مع توقعات باستمرار الثبات حتى نهاية العام.

وتتراوح أسعار الأسمنت ما بين 830-840 جنيها للطن للبيع التجارى، على أن يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 850 -860 جنيها للطن.

وأضاف الزينى أن مصانع جهاز المشروعات التابع للقوات المسلحة تبيع بأرخص أسعار فى السوق، حين يباع طن الأسمنت بمصنع العريش بسعر 712 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، ويباع الطن من مصنع بنى سويف بسعر 755 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، ويتراوح سعر البيع التجارى ما بين 825 – 830 جنيها للطن حسب تكلفة النقل، ويصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 830 – 840 جنيها للطن.