تعرف على الأسعار الجديدة بعد الزيادة لرسوم استخراج البطاقات وشهادات الميلاد والطلاق والزواج والقيد العائلي

قامت اليوم مصلحة الأحوال المدنية بتفعيل الرسوم الجديدة للمستخرجات التي يقوم المواطنون باستخراجها من السجلات المدنية، وشملت الزيادة شهادات الميلاد والطلاق والزواج والقيد العائلي واستمارة البطاقات.

استمارات البطاقة الشخصية العادية 45 جنيه.

استمارة البطاقة المستعجلة 120 جنيه.

استمارة بطاقة الرقم القومي الفوري 170 جنيه.

شهادة الميلاد لأول مرة إلى 36 جنيه.

شهادة الميلاد المرة الثانية بـ19 جنيه.