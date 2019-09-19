تعرف على الأوراق المطلوبة لإستبدال التوك توك بسيارة الميني فان عضو مجلس النواب : نحتاج لدراسة وافية لإستبدال التوك توك بسيارة الميني فان

تعرف على الأوراق المطلوبة لإستبدال التوك توك بسيارة الميني فان

عضو مجلس النواب :

نحتاج لدراسة وافية لإستبدال التوك توك بسيارة الميني فان

التايم المصرية / وحيد العطار

في حواره الليلة علي قناة صدي البلد أكد النائب فتحي الشرقاوي عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أكد أن التوك توك أصبح يمثل مشكلة خطيرة علي كافة أنحاء الجمهورية خاصة بعد أن بدأ يظهر علي الطرق السريعة وداخل المدن.

وقد أشار النائب فتحي الشرقاوي أن إستبدال التوك توك بسيارة الميني فان يحتاج إلي أليات عديدة لدراسة هذا القرار من كافة النواحي وإعطاء الفرصة للنقاش وعرض الأراء بشأن هذا القرار.

خاصة أنها لا تزال تجربة جديدك لا نعرف عنها شيئ

كما أكد أننا علي سبيل المثال لا نعرف شروط سيرها وما إذا كان مسموح السير علي الطرق السريعة.

وبالتالي كل هذه الأمور مبهمة ونريد حلها بطريقة مدروسة

جدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ قد إتخذت إجرائتها الثلاثاء الماضي نحو إستبدال مركبة التوك توك بسيارك الميني فان من خلال الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه والتي أعلنت عن بدء العمل في منظومة إستبدال التوك توك بسيارة الميني فان من خلال شروط معينة.

هذا وقد وجهت محافظة كفر الشيخ أصحاب مركبات التوك توك إلي سرعة تسجيل البيانات الخاصة بمركابتهم للحصول علي كود تعريفي خاص تمهيداً لإستبداله وذلك في موعد أقصاه بداية شهر أكتوبر المقبل.

والأوراق المطلوبة هي

1- إستيفاء إستمارة تعريفية تتضمن بيانات التوك توك

2- صورة بطاقة الرقم القومي

3- صورة رخصة المركبة إن وجدت

4- صورة المبايعة

5- صورة التوكيلات إن وجدت

6- دوسية