تعرف على المدير الفني الجديد للنادي الأهلي

بات مجلس إدارة النادي الاهلي بقيادة محمود الخطيب قاب قوسين او ادنى من الاعلان عن المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول وذلك عقب عدد من الاجتماعات من لجنة التخطيط والاستقرار على اسم المدير الفني.

وكشف تقارير موقع africafootunited عن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي حيث اكد ان لجنة التخطيط ستعلن عن تولي المدير الفني خلال الساعات القليلة الماضية عقب تلقى عدد من السير الذاتيه والاستقرار على اسم واحد.

واشارت تقارير الموقع ان لجنة التخطيط كان على طاولتها عدد من الاسماء منها المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان ريكاردو جوميز، والالماني فيليكس شميت، وروجر ماجات.

كما أوضح الموقع ان الأهلي توصل الي اتفاق مع مدرب باريس سان جيرمان وبوردو السابق ريكاردو وذلك من خلال محادثة هاتفية مع مسئولو النادي الأهلي، وانه سيتم حسم بنود العقد ومساعدي المدرب الجديد بين الطرفين، وسيتبقى فقط توقيع العقود عند وصول المدير الفني الي القاهرة.