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تعرف على الوصفة المغربية لتنعيم الشعر المجعد

20 يوليو، 2019
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تعدّ  بذرة  الأفوكادو مصدراً غنياً بالعديد من الفيتامينات، مثل فيتامين أ، وفيتامين هـ، وفيتامين ك، وفيتامين جـ، وفيتامين ب6، كما أنّه مصدر للبروتين، والألياف، وحامض الفوليك، وهي جميعها مواد مغذية للشعر.

وبذرة الأفوكادو مفيد لعلاج تساقط الشعر، والشعر الجاف، ونهايات الشعر المتقصفة، ويساعد في الحصول على شعرٍ ناعمٍ ولامع، ويمكن استخدامه عن طريق خلطه مع العسل وزيت الزيتون، فهي مواد مفيدة للحفاظ على رطوبة الشعر .
وكشفت خبيرة التجميل زينب مصطفى أن وصفة بذرة الأفوكادو هى وصفة مغربية تساعد على تنعيم الشعر  المجعد وزيادة لمعانه والقضاء على الهيشان والتقصف، ليتمتع الشعر بمظهر صحي مليء بالحيوية .

مكونات الوصفة بذرة الأفوكادو

زيت زيتون

برطمان زجاج

ورق فويل

طريقة الوصفة

– تفتت بذرة الأفوكادو بقدر الإمكان ويمكن أن تطحن حتى تنعم.

– توضع بذرة الأفوكادو في برطمان زجاجي له غطاء محكم.

– تغطى بذرة الأفوكادو المفتتة بزيت الزيتون تماما.

– يغلق البرطمان بإحكام ويغطى من الخارج بورق فويل، حتى لا يصل له أي ضوء ثم يترك لمدة أسبوع.

– بعد مرور الأسبوع تستخدم الوصفة وستظهر النتيجة على الشعر بعد 3

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