تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ7 أيام المقبلة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الأسبوع المقبل.

وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد، إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لافتا إلى أن الطقس شديد البرودة على جنوب الصعيد نهارا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا حتى الثلاثاء المقبل.



وأوضح أنه من المتوقع أن يشهد الأربعاء المقبل مساء، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية أى بالسلوم فقط، لافتا إلى أنه لن يؤثر على حالة الطقس أية ظواهر جوية سوى الشبورة فقط بالصباح الباكر.



وأشار “عبدالعال” أن الرؤية تقل صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، الباكر بسبب الشبورة المائية، لافتا إلى أن الرياح شمالية شرقية معتدلة، والأجواء عامة لطيفة وتسمح للمواطنين بالخروج وقضاء عطلة نهاية الأسبوع.



ونصح بارتداء الملابس الثقيلة ليلا لبرودة الأجواء، مؤكدا أن درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة خلال تلك الفترة العظمى بين 20 و23 درجة والصغرى تتراوح بين 13 و15 درجة.