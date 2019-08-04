تعرف على حركة التنقلات الدخلية لضباط مديرية أمن القليوبية

امن القليوبية يعتمد الحركة الداخلية لضباط المديرية. وشملت الحركة تعيين كل من:

العميد خالد المحمدي مفتش مباحث بنها

والعميد حسني نصار رئيسا لقسم المعلومات الجنائية والروائد أحمد كمال رئيسا لمباحث مركز بنها

ومحمد غلاب لقسم أول بنها

وطه حسين لقسم ثان بنها

وإسماعيل خطاب لمركز كفر شكر

وأحمد سامي عفيفي لمركز طوخ

ومحمد السعيد لقسم قها

وإسلام مسعد لمركز قليوب

ومحمود عقل لقسم قليوب

ومحمد عشماوي لمركز القناطر.

كما شملت الحركة تعيين:

أحمد عصر لقسم أول شبرا

ومحمد الشاذلي لقسم ثان شبرا

ومحمد شديد لقسم الخصوص

وإسلام عبد الحكيم لقسم الخانكة

وأحمد عبد المنعم لمركز الخانكة

وأيمن سليمان لمركز شبين القناطر

ويوسف الشامي لقسم العبور

وإسماعيل شبانة للطرق

ومحمد بحالو لمباحث تأمين العبور

وأيمن عادل للأداب ومحمد فتحي للمخدرات

ومروان الحسيني وكيلا لقسم تنفيذ الأحكام

وتجديد الثقة في العميد عبد الله جلال رئيسا لفرع البحث الجنائي بالخصوص والخانكة.

وتضمنت الحركة تعيين:

اللواء مروان حبيب مساعدا لمدير الأمن للشئون المالية واللواء محمد جندية مساعد المدير للتدريب

واللواء حسين جندية مساعد فرقة بنها

واللواء هشام عبد الفتاح مساعد فرقة الخانكة.

كما تم تعيين العمداء

حاتم صالح مأمورا لقسم أول بنها

ومحمد عبد السلام لقسم الخصوص

وسيد محمد لقسم قها

ومحمد سمير لمركز بنها

وحاتم السيد حسين لقسم العبور

وعبد المنعم وهدان لقسم الخانكة

وإبراهيم الطويل لمركز القناطر

وأحمد صلاح مامورا لمركز شبين القناطر.

وتم أيضا تجديد الثقة في العمداء

أحمد رشدي مأمور قسم ثان بنها

وفوزي عبد ربه لمركز طوخ

وصموئيل عطا الله لقسم أول شبرا

وإسماعيل عبدالله لقسم ثان شبرا

وأنور حشيش بمركز كفر شكر.