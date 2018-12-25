تعرف على رسالة السيسى إلى السادات فى الاحتفال بمئوية بطل الحرب و السلام

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لروح الزعيم الراحل محمد أنور السادات، فى الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد الزعيم الراحل

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الحرب لم تكن أبدا هدفا فى حد ذاته، ولأن شعب مصر صاحب الحضارة الأعرق فى التاريخ يعرف معنى السلام والأمان ويقدرهما، وقد مهدت حرب أكتوبر الطريق أمام السادات ليقوم بواحدة من أعظم وأشجع مباردرات العصر الحديث، ويتجه نحو السلام ليضع جميع الأطراف الفاعلة فى المنطقة والعالم أمام مسئولياتها التاريخية.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته فى الذكرى المئوية لميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أنه يظل أنور السادات خالدا فى وجدان شعبه وشعوب العالم، وكما نال فى حياته جائزة نوبل للسلام، لا يزال ينال التكريم والتقدير على أرفع المستويات حتى يومنا هذا.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، “شعب مصر العظيم أيها الشعب الأبى الكريم.. إن رسالة السادات لكم كانت واضحة كتبها بدمائه التى روت تراب مصر المقدس، أن مصر تعلو ولا يعلى عليها، لا تقبل الظلم ولا المهانة، لا تستسلم لاحتلال أو طغيان، وإنها تطلب السلام العادل الذى تحميه القوة القادرة فتسير وسط أمم العالم مرفوعة الرأس عالية الراية”.

وأضاف السيسى خلال كلمته فى الذكرى المئوية لميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات،” “مصر تنشد التنمية والرخاء لشعبها ولمنطقتها وللإنسانية كلها، رحم الله الرئيس السادات زعيما خالدا وتحية تقدير واحترام نتوجه بها اليوم لاسمه ولأسرته مجددين العهد بأن تظل مصر ومصالحها العليا نصب أعيننا لا نحيد عنها ولا نرضى بغيرها بديلا، حفظ الله مصر وشعبها وسدد خطنا على طريق الخير والسلام، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة