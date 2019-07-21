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تعرف على رواتب الأطباء فى منظومة التأمين الصحى الشامل × 5 معلومات

22 يوليو، 2019
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تعرف على رواتب الأطباء فى منظومة التأمين الصحى الشامل × 5 معلومات

كتب : حلمي عبدالشافي

يحظى الأطباء برواتب كريمة مع العمل فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة المقرر تطبيقها فى محافظة بورسعيد أول يوليو المقبل.

“التايم المصريه” توضح فى تحليل معلوماتى الرواتب التى سيحصل عليها الأطباء بعد إطلاق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل.

الأطباء المقيمين من 10: 12 ألف جنيه شهريا.
طبيب مقيم تخصصات نادرة “رعاية، تخدير، الطوارئ” من 11 : 13 ألف جنيه شهريا .
أخصائى من 14 : 16 ألف جنيه شهريا.
أخصائى تخصصات حرجة من 15 : 17 ألف جنيه شهريا .
استشارى من 17: 22 ألف شهرياً .

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