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تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 21-12-2018

21 ديسمبر، 2018
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استقر سعر الدولار، اليوم الجمعة 21-12-2018، أولى أيام العطلة الأسبوعية للبنوك والمصارف، وفقا لأسعار إغلاق أمس، وبرغم تباين سعره من بنك لآخر بفروق طفيفة، إلا انه مستقر على مستوى كل بنك اليوم عند ختام تعاملات الأمس.

وفيما يلى، سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر…

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.86 جنيه للشراء
17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.79 جنيه للشراء
17.89 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع

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