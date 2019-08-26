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تعرف على سعر الدولار اليوم بعد الهبوط في البنوك المصرية

26 أغسطس، 2019
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انخفض سعر الدولار اليوم لأدنى مستوى له بنهاية تعاملات اليوم “الاثنين” بمعدل تراجع سجل قرشين على الأقل، ليصبح سعر صرفه بالبنوك نحو 16.48 جنيه.

وسجل سعر الدولار اليوم ببنوك ” الإسكندرية، التجاري الدولي، المصري الخليجي” حوالي 16.48 جنيه للشراء و16.58 جنيه للبيع، فيما وصل سعره ببنك عودة حوالي 16.49 جنيه للشراء و16.59 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم ببنوك “مصر، الأهلي، القاهرة، كريدي أجريكول، العربي الافريقي الدولي، قناة السويس، الإسكان و التعمير، البركة، مصر إيران، الأهلي اليوناني” حوالي 16.5 جنيه للشراء و 16.6% جنيه للبيعوبلغ سعر الدولار اليوم ببنوك “مصر، الأهلي، القاهرة، كريدي أجريكول، العربي الافريقي الدولي، قناة السويس، الإسكان و التعمير، البركة، مصر إيران، الأهلي اليوناني” حوالي 16.5 جنيه للشراء و 16.6% جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم ببنك سايب 16.53 جنيه للشراء و 16.63 جنيه للبيع، بينما وصل أعلي سعر للدولار بمصر أبو ظبي الإسلامي لنحو 16.54 جنيه للشراء مقابل 16.63 جنيه للبيع

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