تعرف على شرط بوكيتينو لقيادة يوفنتوس

حدد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، شرطًا لقيادة يوفنتوس الإيطالي خلال المرحلة المقبلة.

ويبحث اليوفي عن مدير فني، لقيادة الفريق، بعد اقتراب ماسيميليانو أليجري، مدرب السيدة العجوز الحالي، من الرحيل عن بطل إيطاليا.

واشترط بوكيتينو، الحصول على 20 مليون يورو سنويًا، للموافقة على قيادة السيدة العجوز، خلال المرحلة المقبلة، وفقًا لما ورد عن صحيفة توتو سبورت” الإيطالية.

وأصابت مطالب المدرب الأرجنتيني المادية، مسئولي يوفنتوس بالصدمة، خاصة وأن إدارة النادي الإيطالي رصدت ميزانية أقبل بكثير من طلبات بوكيتينو.