تعرف على غيابات الزمالك أمام الجونة بالدوري.. غدا

يلتقي فريق الزمالك، أمام الجونة ضمن مباريات الدوري الممتاز، غدا الأحد على استاد الجونة بمدينة الغردقة.
ويفتقد الفارس الأبيض في لقاء الغد كل من: محمود جنش للإصابة، ومصطفى فتحي للتأهيل، ومحمود كهربا بسبب أزمته مع النادي وتواجده في تركيا للبحث عن عرض احتراف، وعبدالله جمعة للإيقاف.
وكان خالد جلال قد اختار قائمة لمباراة ضمت كلا من: عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبدالمنصف وحازم إمام وحمدي النقاز وبهاء مجدي ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام، طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبدالعزيز ومحمد حسن ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولي وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن وأيمن حفني ومحمد عنتر ويوسف أوباما، حميد أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب.
ويتبقى للزمالك 3 مباريات فقط بالدوري أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي وحال الفوز بهم يحصد درع الدوري.