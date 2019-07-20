تعرف على غيابات الزمالك أمام الجونة بالدوري.. غدا

يلتقي فريق الزمالك، أمام الجونة ضمن مباريات الدوري الممتاز، غدا الأحد على استاد الجونة بمدينة الغردقة.

ويفتقد الفارس الأبيض في لقاء الغد كل من: محمود جنش للإصابة، ومصطفى فتحي للتأهيل، ومحمود كهربا بسبب أزمته مع النادي وتواجده في تركيا للبحث عن عرض احتراف، وعبدالله جمعة للإيقاف.