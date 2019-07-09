تعرف على مواعيد مؤجلات «الأهلي والزمالك» بالدوري المصري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد المباريات المؤجلة في مسابقة الدوري الممتاز، على ضوء تاريخ القيد الأفريقي، وخروج المنتخب الوطني من بطولة الأمم الأفريقية.

وجاء جدول المباريات المؤجلة على النحو التالي:

واستقرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، على استئناف مباريات الدوري يوم 21 يوليو الجاري.

ويأتي قرار لجنة المسابقات، للانتهاء من المباريات المؤجلة هذا الموسم ومن بينها مباراة الأهلي والزمالك، مشددة على ضرورة الالتزام بالجدول الجديد لدوري الموسم ٢٠١٩/٢٠٢٠ وعدم تأجيل أي مباراة بشكل منفرد.

وحال الاضطرار إلى تأجيل أية مباراة لدواعٍ طارئة، سيتم تأجيل الجولة كاملة لموعد يحدد لاحقا.