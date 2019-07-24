تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب اليوم الأربعاء 24/7/2019 في الدوري المصري

العرب يوم الأربعاء 24 يوليو، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل النادي الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 74 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن القلعة البيضاء صاحب المركز الثالث، والذي يسعى لتحقيق الانتصار أمام الإسماعيلي في نفس توقيت مباراة الأهلي والمقاولون العرب.