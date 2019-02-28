تعرف علي سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 28-2-2019

استقر سعر الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات البنوك، اليوم الخميس 28-2-2019، عند نفس معدلات إغلاق أمس، حيث شهدت العملة الأمريكية ثباتًا ملحوظًا، وجاء متوسط سعر الدولار اليوم، 17.46 جنيها للشراء، 17.59 جنيها للبيع.

السعر العالمي للعملة الأمريكية

وانتعش مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع.

أعلى وأقل سعر للدولار

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء وأقل سعر للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك مصر، على الترتيب، حيث جاء أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 17.52 جنيها، في حين قدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 17.56 جنيها.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وسجل سعر الدولار، المصرف المتحد، مسجلاً 17.49 جنيها للشراء، 17.59 جنيها للبيع، اليوم الخميس.

سعر الدولار في بنك SAIB

واستقر سعر الدولار، اليوم الخميس، مسجلاً 17.49 جنيها للشراء، 17.59 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجلت أسعار الدولار ، خلال التعاملات المسائية التعاملات اليوم ، مسجلاً 17.49 جنيها للشراء، 17.62 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل الدولار، 17.46 جنيها للشراء، 17.56 جنيها للبيع، وذلك حسب البيانات الصادرة عن البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار ، اليوم، 17.46 جنيها للشراء، 17.56 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن بنك مصر.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

كما استقرالدولار ، اليوم، في بنك بلوم مصر، مسجلاً 17.49 جنيها للشراء، 17.59 جنيها