تعرف علي سعر الدولار بعد التراجع فى السوق المصري

وصل الدولار التراجع، اليوم الأربعاء الموافق 8-5-2019، على مستوى كافة البنوك، مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فروقا طفيفة من بنك لآخر.

وجاء سعر الدولار فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 17.1 جنيه للشراء، و17.2 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره فى بنك القاهرة 17.1 جنيه للشراء، و17.2 جنيه للبيع.

وفى عدد آخر من البنوك، فى مقدمتها البنك المركزى المصرى، الذى يعلن متوسط أسعار العملات فى السوق المحلى مقابل العملة المصرية، جاء سعر الدولار17.09 جنيه للشراء و 17.22 جنيه للبيع.