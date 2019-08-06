تعرف علي قصة مسلة الجزيرة

علي ابودشيش خبير الاثار المصريه

نجحت وزارة الاثار بالتعاون مع شركة المقاولين العرب في تجهيز مسلة الملك رمسيس الثاني لنقلها الي متحف العلمين

وتعتبر المسلة رمز من رموز الاله به اله الشمش الذي كان مقره المطرية وكان أول مذهب ديني في مصر القديمه هو مذهب التاسوع والذي يشرح قصه الخلق عند قدماء المصريين.

وكان يدون علي المسلة اهم القاب واعمال الملك ومكتوب عليها باللغة المصرية القديمة

“وسر ماعت رع ستب ان رع نسوت بيتي رع مسو مري امون”

ومعناه قوه عدالة رع المعطاه من الاله رع ملك مصر العليا والسفلي مولد رع محبوب امون وهو الملك رمسيس الثاني

وكانت مسلة الملك رمسيس الثاني في منطقة تانيس بصان الحجر في الشرقية قبل نقلها إلى الحديقة التي سميت بأسمها بعد نقلها واصبحت “حديقة المسلة” بالجزيرة.

وفي عهد الرئيس عبد الناصر أصدر قرار عام ١٩٦٢ ان تكون المسلة أحد معالم الحديقة وتكون علي مقربة من برج القاهرة

وظلت المسلة ٥٩ عاما كأحد اهم معالم منطقة الجزيرة بالقاهرة،

وتعود المسلة للملك “رمسيس الثاني” أحد أعظم ملوك مصر القديمة، حيث شيد العديد من المعابد منها معبد أبو سمبل، وله عدد من التماثيل المشهورة مثل تمثال متحف ميت رهينة والتمثال الموجود بالمتحف المصري الكبير

وقام الملك رمسيس الثاني بتأسيس عاصمة برعمسيس بمحافظة الشرقية شمال شرق القاهره

والملك رمسيس له عدد كبير من المسلات في تانيس ومنها مسله امام معبد الاقصر في المتحف المصرى الكبير ومسلتين في العاصمه الإدارية الجديدة.