أخبار مصر

تعرف علي مدير امن القليوبية الجديد

25 يوليو، 2019
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 كتبت بسنت طارق

إعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية صباح اليوم حركة تنقلات وزارة الداخلية وشملت تغيير عدد من القيادات والضباط والمد وإحالة للمعاش لآخرين.

وشملت الحركة ندب اللواء طارق محي الدين علي عجيز مديرا لامن القليوبية، خلفا للواء رضا طبلية، كان اللواء طارق محي الدين، شغل العديد من المناصب القيادية داخل المؤسسة الأمنية فعمل مديرا للمباحث الجنائية بالإسماعيلية،ثم مساعدا للوزير للشئون المالية، ثم نائب مدير أمن القليوبية لمنطقة الجنوب، ومديرا للمباحث الجنائية بالوادى الجديد، ومساعدا لمدير أمن الشرقية.

وأخيرا مدير أمن القليوبية  

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