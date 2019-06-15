تعرف علي موعد بدء تلقى ملفات الطلاب بالصف الأول الثانوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية بقيادة طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، فتح باب قبول ملفات الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية والمنقولين للصف الأول الثانوى، والذين يتخطون الحد الأدنى لدرجات القبول للصف الأول الثانوى في 6 يوليو المقبل، ولمدة شهر حتى 6 أغسطس المقبل، على أن يتم تشكيل لجان متخصصة لاستلام الملفات بكل مدرسة، تكون تحت الإشراف المباشر للتعليم الثانوى بكل إدارة تعليمية ومدير المدرسة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم، أن مدير إدارة التعليم الثانوي بالإدارة التعليمية ومدير المدرسة هما المسؤلان المسؤولية الكاملة حال ثبوت أى مخالفات، على أن توافي الإدارات المديرية بأعداد الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي نهاية كل أسبوع حتي يتم حصر إجمالي الاعداد المتقدمة من الطلاب للعام الدراسي 2019/2020.

وأوضحت المديرية، أنه يستثني الطلاب المتفوقون والحاصلون على مجموع 275 درجة فاكثر بنسبة مئوية 98.20 من التوزيع الجغرافي، على أن يتم توزيع الطلاب الحاصلون على الإعدادية العامة من المدارس الخاصة طبقا للمربع السكني للاسرة مع توافر شروط التنسيق، كما يتم تطبيق الكتاب الدوري 40 في 27 أغسطس 2016 بشأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة والقرار الوزاري 205 لسنة 2015.