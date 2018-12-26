تعليق “الأوقاف” على واقعة استخراج جثة وإقامة زفة لها ببني سويف

علق الشيخ صبري عبادة، مستشار وزارة الأوقاف، على واقعة استخراج جثة شخص متوفي بعد 5 أشهر من الوفاة، وإقامة زفة لجثته لبناء مقام له في منزله ببني سويف، قائلًا: “خرافات لا أصل لها في الدين”.

وأكد “عبادة”، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها “90 دقيقة”، المذاع على فضائية “المحور” مساء الأربعاء، أن المتوفي له حرمة مثل الحي تمامًا، وأن الإسلام أوضح هذه الحرمة.

وأضاف أن هذه الواقعة ربما تكون تجارة للتربح منها، مؤكدًا أن الإسلام أرفع وأكبر وأعظم من مثل هذه الأفعال، وأن الإسلام دعوة للعمل وليس للتواكل.

وقررت نيابة الفشن جنوب بني سويف، حبس شقيقين بقرية أقفاص التابعة لدائرة المركز بعد قيامهما باستخراج جثة والدهما بعد وفاته منذ 5 أشهر، وإعادة دفنها بإحدى حجرات منزله بالقرية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية أقفص التابعة لدائرة المركز بقيام أهلية “محمد.ع.ا” وشهرته الشيخ فايز 70 سنة، فلاح، باستخراج جثته من المقابر وإعادة دفنها بإحدى حجرات منزله بذات القرية.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الفشن، من ضبط الشقيقين، وهما ربيع 51 سنة، عامل زراعي، البطل 47 سنة، عامل زراعي، واعترفا أمام ضباط المباحث أن ربيع نجل المتوفى عاد من صلاة الفجر وذهب إلى النوم ورأى رؤية في المنام لوالده، طلب منه خلالها بنقله من المقابر إلى المنزل وإقامة ضريح ودفنه بإحدى الحجرات لكونه وليًا من أولياء الله الصالحين.

وشهدت القرية زفة شارك فيها عدد من الطرق حاملين الأعلام الخضراء، طافت شوارع القرية، عقب استخراج الجثمان من المقابر، إلى منزل أسرته، وسط زغاريد نساء القرية، وهتافات الرجال «لا اله إلا الله.. الشيخ فايز ولي الله”، قبل أن تقوم الصحة بالتنسيق مع الشرطة بهدم الضريح ونقل الجثمان وإعادته إلى المقابر مرة أخرى.