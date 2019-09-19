تغيير موعد مباراة السوبر المصري بين الاهلى و الزمالك

فجر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاجأة بشأن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك المقررة غدًا، الجمعة، على استاد برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج “الزمالك اليوم”، أنه تلقى خطابًا رسميًا من اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بشأن تغيير موعد مباراة السوبر المصري.

وأضاف مرتضى منصور أن المباراة ستقام في تمام الساعة السابعة مساءً بدلًا من الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم الغد، الجمعة، 20 أغسطس على ملعب استاد برج العرب بحضور 5 آلاف مشجع لكل فريق.