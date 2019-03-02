التايم المصرية

تغطية إعلامية للتايم المصرية لمتابعة تفاصيل إنهيار كوبري مشاة كفر الجمال بطوخ طريق القاهرة إسكندرية الزراعي

سقط كوبري مشاة كفر الجمال بطوخ طريق القاهرة – إسكندرية الزراعي نتيجة إصطدام سيارة نقل كبيرة محملة بونش مما أدي لسقوط الكويري

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور بالقليوبية يفيد بتحطم كوبري مشاة كفر الجمال بطوخ نتيجة إصطدام سيارة نقل كبيرة بالكوبري مما أدي لتحطمة وتحطيم عدد من السيارات دون وقوع خسائر بشرية وتوقف طريق القاهرة إسكندرية من الجهتين إنتقل علي الفور العميد فوزي عبد مأمور مركز طوخ وقوات الدفاع المدني وجاري التعامل مع الموقف وفتح طرق بديلة للمرور