تفاصيل جريمة قتل شاب لوالده المُسن بسبب «PUBG»: «فصل الإنترنت.. فقطع رأسه»

شاب يقتل والده في الهند بسبب لعبة بابجي

قال مسؤول في شرطة ولاية «بيلاجافي» الهندية إن شابًا قطع رأس والده بسبب لعبة «PUB

تدور الأحداث حول الأب، الذي يبلغ من العمر ٦٥ عامًا، نصح ابنه ذو الـ ٢٥ عامًا مرارًا وتكرارًا بعدم لعب هذه اللعبة، حيث تسبب له ولباقي أفراد الأسرة إزعاجًا كبيرًا.

وأكد شهود عيان لموقع «news 18»، الثلاثاء، أن «الشاب كان في كثير من الأحيان يتشاجر مع والده بسبب إدمانه على هذه اللعبة».

ووفقا لتقرير للموقع أن «الشاب ارتكب هذا الفعل الشنيع بعد علمه بأن والده قد قطع الاتصال بالإنترنت، كما صادر الأب هاتفه، فحبس الشاب أفراد عائلته في غرفة أخرى، ثم بدأ في ضرب والده، قبل تقطيعه إلى أجزاء»، بحسب الموقع.