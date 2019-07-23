أخبار مصر

..محمد حلمي درة ..تفاصيل رقم 34 علي قوائم الاخوان الارهابية بدمياط وحكاية فصله من الاحرار الاشتراكيين

23 يوليو، 2019
543 أقل من دقيقة

حصلت التايم المصرية علي مستند منشور علي احدي الصحف الالكترونية يكشف سر تعامل حلمي درة المفصول من حزب الاحرار الاشتراكيين في وقت سابق مع جماعة الاخوان الارهابية ودعم افكارها في اسقاط الوطن والسعي علي تخريبة.

التايم تنشر اسم حلمي درة ضمن قوائم الاخوان الارهابية تحت رقم 34

المذكور يحاول لم شمل عدد من اعضاء الاخوان تحت ستار حزب الاحرار المفصول منه

دمياط

القائمة

32. تيسير دبا عمال
33. د. نادية حبيش فئات
34. محمد حلمى درة
د عمال
35. د. حسن المرسي فئات الفردي السلم
36. محمد الدنجاوي عمال الشمعدان
37. د. محمد طلعت خشبة فئات https://www.youm7.com/story/2012/1/24/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89/585887?fbclid=IwAR0tfc3b28zllsJEzw1z7XxaseMcxCPCx1Qa1r4LbFHXTKnSEtmf8aVaVv4

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

18 ديسمبر، 2018
198

مقبرة واح تي اكتشاف أثري جديد جذب أنظار العالم إلي مصر

3 ديسمبر، 2018
286

أطلقت كلية الصيدلة مشروع الإكلينيكية والعلاج بالتغذية

30 يونيو، 2019
542

برلماني يكشف سبب رفع الحظر السياحي الألماني عن طابا

12 أكتوبر، 2018
99

فيديو يكشف علاقة الارهابي ايمن الظواهري وحازم ابو اسماعيل القيادي الارهابي

إغلاق