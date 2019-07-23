..محمد حلمي درة ..تفاصيل رقم 34 علي قوائم الاخوان الارهابية بدمياط وحكاية فصله من الاحرار الاشتراكيين

حصلت التايم المصرية علي مستند منشور علي احدي الصحف الالكترونية يكشف سر تعامل حلمي درة المفصول من حزب الاحرار الاشتراكيين في وقت سابق مع جماعة الاخوان الارهابية ودعم افكارها في اسقاط الوطن والسعي علي تخريبة.

التايم تنشر اسم حلمي درة ضمن قوائم الاخوان الارهابية تحت رقم 34

المذكور يحاول لم شمل عدد من اعضاء الاخوان تحت ستار حزب الاحرار المفصول منه

دمياط

القائمة

32. تيسير دبا عمال

33. د. نادية حبيش فئات

34. محمد حلمى درة

د عمال

35. د. حسن المرسي فئات الفردي السلم

36. محمد الدنجاوي عمال الشمعدان

37. د. محمد طلعت خشبة فئات https://www.youm7.com/story/2012/1/24/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%8A%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89/585887?fbclid=IwAR0tfc3b28zllsJEzw1z7XxaseMcxCPCx1Qa1r4LbFHXTKnSEtmf8aVaVv4