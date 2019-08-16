تفاصيل قرض السيارات الجديدة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة في 6 بنوك

تطرح البنوك برنامجًا لتمويل شراء السيارات الملاكي الجديدة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، ولكن بمحددات تختلف عن قرض الموظفين في القطاع العام والخاص.

وتُعرِف البنوك أصحاب الأعمال والمهن الحرة، بأنهم الذين يمتلكون سجلا تجاريا وبطاقة ضريبية أي بضمان مشروعمثل المحلات التجارية أو العيادات أو المحامين أو الصيادلة وغير ذلك من الذين يمتلكون مشروعات قائمة.

وتتباين بعض الشروط في البنوك مثل مرور فترة محددة على المشروع تصل إلى عامين كحد أدنى للموافقة على القرض.

ويجب على العميل أثناء طلب القرض من البنك تقديم صورة من البطاقة الضريبية والسجل التجاري للمشروع وإيصال مرافق حديث وصورة من عقد مكان المشروع وكشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر أو عام في بعض الأحيان وكذلك صورة من الرقم القومي.

ويعرض مصراوي، شروط قرض السيارات الجديدة الملاكي لأصحاب المهن الحرة والأعمال في 6 بنوك كبرى.

أولا- البنك الأهلي:

قيمة القرض تصل إلى مليون جنيه في بعض الأحيان.

مدة سداد القرض من عام إلى 5 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة 22% متناقصة.

المصاريف الإدارية 1.5% من إجمالي قيمة القرض.

الدخل الشهري 5 آلاف جنيه كحد أدنى.

سن العميل لا يقل عن 25 عاما ولايزيد عن 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

يوفر البنك تمويل بنسبة تصل 70%من إجمالي سعر السيارة باستثناء السيارات الصيني 50%.

ثانيا- بنك الإسكندرية:

قيمة القرض تتراوح بين 15 ألف جنيه إلى مليون جنيه.

مدة سداد القرض من 6 أشهر إلى 3 سنوات للسيارات الصيني وتصل إلى 5 سنوات للسيارات العادية و7سنوات للسيارات الفارهة المرسيدس وبي إم دبليو.

نسبة الفائدة تتراوح من 19% إلى 21% متناقصة حسب نسبة تمويل البنك للسيارة.

تصل نسبة تمويل البنك 70% من إجمالي ثمن السيارة.

المصاريف الإدارية 2.5% من إجمالي ثمن السيارة.