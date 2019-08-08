تفاصيل مثيرة في مقتل معيد كلية الزراعة

أدلى المتهم بقتل معيد بكلية الزراعة، بدار السلام، باعترافات تفصيلية حول الجريمة، مضيفًا أن «كنبة» يمتلكها صديقه كانت السبب في الجريمة.

وقال«أحمد. ش»، ٢٨ عامًا المتهم بقتل معيد بكلية الزراعة، أمام نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية: إن الواقعة بدأت بصورة على هاتف صديقه المعيد بكلية الزراعة، دفعته لسرقته ومن ثم قتله بتهشيم رأسه بآلة

وأضاف المتهم بقتل معيد بكلية الزراعة: «تعرفت على المجني عليه من 3 شهور عن طريق بيع المخدرات حيث أنه كان يتاجر في المواد المخدرة منذ أعوام ويعد من أكبر مروجيها في المنطقة»، متابعًا: «المجني عليه عرف انني من الإسكندرية وأنني عاطل ومحتاج فلوس فاستغلي في نقل المخدرات وترويجها ومكنش بيديني حقي وكل ما أقوله عايز حقي يتهرب مني».

واستكمل المتهم حديثه: «أتعرفت علي بنت وبدأت بينا علاقة عاطفية وكنت عايز اتجوزها بس زي ما بيقولوا العين بصيرة واليد قصيرة»، وتابع: «بقيت بحكلها على الي بيحصل معايا وكانت بتقولي اسرقه مش لازم تديله الإيراد كامل».

وأشار المتهم بقتل معيد بكلية الزراعة، «في يوم كان سايب موبايله معايا وفضلت العب فيه لغايت ما شوفت صورة كنبة عليها مبلغ مالي كبير جدًا وعرفت أن الصورة دي متصورة في شقته ففكرت إزاي أسرقه»، وأضاف: «هنا بدأت صديقتي فكرتها الشيطانية وإزاي نقدر نسرق المجني عليه من غير ما يحس بينا عشان أخد جزء من حقي اللي عنده».

وتابع المتهم: «يوم الواقعة أخبرته بأنني سوف أحضر له للنقاش حول بضاعة جديدة وقبل ما أروح عديت علي صاحبتي ادتني منوم ورسمتلي خطة سرقته وروحت عشان انفذها»، وأضاف: «عملت زي ما قالتلي حطيت المنوم في عصير واديته له حتي خارت قواه ونام وقمت بسرقه كل الفلوس الي في الشقة وكانوا حوالي 200 ألف جنيه وعزمت علي الهرب».

وقال: «وانا بهرب من الشقة حسيت أنه بدأ يستيقظ وأكيد هيشك فيا لاني انا الي كنت موجود معاه في الشقة.. وهنا الشيطان عمي عيني وقولت أخلص منه خالص وأبقي أنا المعلم ومحدش هيعرف اني انا الي قتلته»، وأضاف: «روحت علي المطبخ جبت سكينة وضربته في بطنه 3 طعنات وهنا بدأ المجني عليه يتحرق فطعنته في رأسه وبعدها مسكت ملة السرير وقعدت أضربه علي دماغه لغايت ما اتكسرت خالص والدم ملأ المكان».

وأضاف المتهم: «خدت الفلوس وهربت علي محل إقامتي في منطقة برج العرب بالإسكندرية ومكنش في دماغي أن الشرطة هتعرف توصلي»، وتابع: «بعد القبض عليا اعترف على صاحبتي وانها هي الي وزتني وتم القبض عليها هي كمان».

واستكمل: «منها لله هي السبب هي الي خططت اني أسرقه ولكن السرقة قلبت لقتل».

لتقوم نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بحسبهما 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لاتهامها بالقتل، فيما قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبسهما.

بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا من أهالى المجنى عليه عن عدم رده على اتصالاتهم منذ فترة طويلة، بجانب غيابه عن زيارتهم وعندما توجهوا للاطمئنان عليه تبين خروج رائحة كريهة من الشقة التى يسكن بها، وعندما كسروا الباب وجدوه ملقى على الأرض وحوله بركة من الدماء اليابسة، مع وجود بعثرة فى محتويات الشقة، فأبلغوا الأجهزة الأمنية.

حادة

فارق الحياة، خوفًا من افتضاح أمره.