حوادث وقضاياعاجل

تفاصيل مقتل 3 أشخاص بالرصاص الحي داخل مسجد بأسيوط وإصابة آخرين

27 يوليو، 2019
598 أقل من دقيقة

في حادث يتكرر كثيراً في محافظات الصعيد، بلغت أعداد القتلي 3 أشخاص حتى الآن بينهم شقيقين، وإصابة 4 آخرين بطلقات نارية، وذلك بعد قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار على بعض الأشخاص في المسجد بعد صلاة الجمعة. امس

وكانت البداية مع تلقي أمن أسيوط إخطار من شرطة القوصية أفاد بوصول 3 قتلى و4 جرحى إلى المستشفى العام، بعد هجوم بالسلاح على المصلين بعد صلاة الجمعة في عزبة تايعة لقرية بني قره بالقوصية.

وتم انتقال القوات الأمنية إلى مكان إطلاق النار وفرض كردون أمني حول المنطقة وتبين من التحريات الأولية، أن خصومة ثأرية وراء الحادث، وتم تربص بعض العائلات بأشخاص من عائلة أخرى بعد خروجهم من صلاة الجمعة، مما جعل المجني عليهم يحتمون بالمسجد، فقام الجناة بإطلاق النار عليهم داخل المسجد وقتل 3 وأصيب 4 آخرين، وتحرر محضر بالواقعة وجاري ضبط الجناه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

5 نوفمبر، 2018
201

القوات اليمنية تحقق انتصارا كبيرا على الحوثيين في الحُديدة

16 نوفمبر، 2018
122

ضبط تشكيل عصابى بـ19 لفافة هيروين بكوم حمادة

7 ديسمبر، 2018
168

ابنة هيفاء وهبي تكشف حقيقة الانتقام من والدتها

15 نوفمبر، 2018
225

الدول العربية تشيد بالجهود المصرية الناجحة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بغزة

إغلاق