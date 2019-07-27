تفاصيل مقتل 3 أشخاص بالرصاص الحي داخل مسجد بأسيوط وإصابة آخرين

في حادث يتكرر كثيراً في محافظات الصعيد، بلغت أعداد القتلي 3 أشخاص حتى الآن بينهم شقيقين، وإصابة 4 آخرين بطلقات نارية، وذلك بعد قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار على بعض الأشخاص في المسجد بعد صلاة الجمعة. امس

وكانت البداية مع تلقي أمن أسيوط إخطار من شرطة القوصية أفاد بوصول 3 قتلى و4 جرحى إلى المستشفى العام، بعد هجوم بالسلاح على المصلين بعد صلاة الجمعة في عزبة تايعة لقرية بني قره بالقوصية.

وتم انتقال القوات الأمنية إلى مكان إطلاق النار وفرض كردون أمني حول المنطقة وتبين من التحريات الأولية، أن خصومة ثأرية وراء الحادث، وتم تربص بعض العائلات بأشخاص من عائلة أخرى بعد خروجهم من صلاة الجمعة، مما جعل المجني عليهم يحتمون بالمسجد، فقام الجناة بإطلاق النار عليهم داخل المسجد وقتل 3 وأصيب 4 آخرين، وتحرر محضر بالواقعة وجاري ضبط الجناه.