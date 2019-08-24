تقدم 1786 طالب وطالبة لاداء امتحان الدور الثانى للثانوية العامة بمادتى الكيمياء وعلم النفس والاجتماع

البحيرة : سعيد شتا

تنفيذا لتوجيهات اللواء / هشام امنه – محافظ البحيرة بتضافر كافة الجهود وتوفير كافة سبل الراحة للملاحظين والمراقبين والطلاب خلال امتحانات الدور الثانى من شهادة الثانوية العامة وتوفير الجو المناسب لأبنائنا الطلاب لأدائهم امتحاناتهم بسهولة ويسر

اكد د / محمد سعد محمد – وكيل وزارة التربية والتعليم على انتظام سير الامتحانات والتى شهدت اليوم امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية حيث تقدم 1694 طالب وطالبة حضر منهم 1520 وتغيب 174 بالتزامن مع امتحان طلاب الشعبة الادبية لامتحان علم النفس والاجتماع والتى شهدت تقدم 92 طالب وطالبة حضر منهم 83 وتغيب 9

واشار وكيل الوزارة ان مارثوان امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة يشهد غدا الاحد 25/8/2019 امتحان مادتى الرياضة التطبيقية ( الديناميكا ) لطلاب شعبة الرياضيات خلال الفترة الاولى ومادة الاقتصاد لطلاب الشعبة العامة بالفترة الثانية كما تختتم الامتحانات يوم الاثنين 26/8/2019 بثلاث امتحانات لجميع الشعب في نفس التوقيت وهى الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلوم والاستاتيكا لشعبة الرياضيات والفلسفة والمنطق للشعبة الادبية

مشيرا انه تم اتخاذ كافة الاستعدادات بجميع المدارس والادارات التعليمية بدائرة المحافظة والتنسيق مع الامن لتامين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات وكذا الاستراحات بنطاق المحافظة بالإضافة الى ربط غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والغرفة الرئيسية بمديرية التربية والتعليم لمواجهة أي مشكلة قد تطرأ وحلها فورا في مهدها حيث لم تتلق اى شكاوى حتى ساعته

هذا ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لاداء امتحانات الدور الثانى 5317 طالب وطالبة بواقع 2476 علمي علوم و416 طالب وطالبة علمي رياضة و2425 ادبى يؤدون الامتحانات امام 17 لجنة خلال الفترة من السبت 17/8/2019 وحتى الاثنين 26/8/2019