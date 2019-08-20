أخبار مصرعاجل

تكريم الصباغ مديرعام التعليم بالشرقية

20 أغسطس، 2019
529 أقل من دقيقة

تكريم الصباغ مديرعام التعليم بالشرقية

كتب / محمد يعقوب

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية سعيد الصباع عريف مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالشرقية وفى حضور رمضان عبد الحميد وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ودعاء زكريا مدير عام الشئون التنفيذية بتعليم الشرقية

قال المحافظ ان الصباغ يدير شئون العمل بهدوء تام واطروحاته لحل المشكلات موضوعية وجيدة فيما اكد وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية انه لم يجد من الصباغ سوى التعاون الجاد وانه يتميز بما يسمى بعقلانية الادارة وهو سر نجاح العمل حتى الان

وبدورها اعتبرت دعاء زكريا مدير عام الشئون التنفيذية ان تكريم الصباغ فانما يعد تكريما لكل المخلصين لله والوطن وعملهم المكلفين به وقالت انه يتميز بانه صاحب قرار وقراراته مدروسة

كان محافظ الشرقية قد دعا الصباغ لتكريمة بعدما لمس المحافظ الجهد المخلص والملموس منه

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

15 أكتوبر، 2018
162

مفتي الجمهورية: رعاية الرئيس للمؤتمر تعكس مدى اهتمامه بقضايا الأمة

14 نوفمبر، 2018
313

طالب ثانوى يهدد محامية بنشر صور عارية لها على الفيس بوك

31 يوليو، 2019
770

محافظ القليوبية يعتمد حركة تنقلات محدودة لرؤساء الوحدات القروية بالمحافظة

24 يوليو، 2019
577

الأهلي يقترب من لقب الدوري بهدف معلول أمام المقاولون العرب في الشوط الأول

إغلاق