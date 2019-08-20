تكريم الصباغ مديرعام التعليم بالشرقية

كتب / محمد يعقوب

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية سعيد الصباع عريف مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالشرقية وفى حضور رمضان عبد الحميد وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية ودعاء زكريا مدير عام الشئون التنفيذية بتعليم الشرقية

قال المحافظ ان الصباغ يدير شئون العمل بهدوء تام واطروحاته لحل المشكلات موضوعية وجيدة فيما اكد وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية انه لم يجد من الصباغ سوى التعاون الجاد وانه يتميز بما يسمى بعقلانية الادارة وهو سر نجاح العمل حتى الان

وبدورها اعتبرت دعاء زكريا مدير عام الشئون التنفيذية ان تكريم الصباغ فانما يعد تكريما لكل المخلصين لله والوطن وعملهم المكلفين به وقالت انه يتميز بانه صاحب قرار وقراراته مدروسة

كان محافظ الشرقية قد دعا الصباغ لتكريمة بعدما لمس المحافظ الجهد المخلص والملموس منه