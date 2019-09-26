عاجلمحافظات

تكريم 42 طالب من أوائل الشهادات بأداره طوخ

26 سبتمبر، 2019
533 أقل من دقيقة

تكريم 42 طالب من أوائل الشهادات بأداره طوخ

كتبت – ميرهان مجدي الرفاعي

كرم الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية 42 طالبا وطالبه من المتفوقين و33 معلما و4 عمال بمدرسة ترسا الثانوية المشتركة بطوخ .
أشاد المحافظ بالدور البالغ لأولياء أمورالطلبه المتفوقين لما بذلوه من جهد وما قاموا به من تهيئة لأجواء التميز والتفوق لأبنائهم .
أقيم الحفل برعاية النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بحضور طه عجلان وكيل وزاره التعليم بالقليوبيه والدكتوره وفاء طنطاوي مدير إدارة قها التعليمية .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

22 يوليو، 2019
827

أحذر تناول 10 أطعمة ومشروبات على الريق

17 أغسطس، 2019
876

تعرف على اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم السبت

23 فبراير، 2019
676

الرئيس السيسي يستقبل العاهل السعودي لدى وصوله شرم الشيخ

13 ديسمبر، 2018
142

الزمالك يدرس إجراء صفقة تبادلية مع الإنتاج الحربى

إغلاق