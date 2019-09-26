تكريم 42 طالب من أوائل الشهادات بأداره طوخ

كتبت – ميرهان مجدي الرفاعي

كرم الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية 42 طالبا وطالبه من المتفوقين و33 معلما و4 عمال بمدرسة ترسا الثانوية المشتركة بطوخ .

أشاد المحافظ بالدور البالغ لأولياء أمورالطلبه المتفوقين لما بذلوه من جهد وما قاموا به من تهيئة لأجواء التميز والتفوق لأبنائهم .

أقيم الحفل برعاية النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بحضور طه عجلان وكيل وزاره التعليم بالقليوبيه والدكتوره وفاء طنطاوي مدير إدارة قها التعليمية .