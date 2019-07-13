تليفونات المريج سلطة أعلي من المحافظ ومجلس مدينة شبين القناطر

التايم المصرية / وحيد العطار

في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجميع الأجهزة التنفيذية بضرورة الإهتمام بجميع الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين

ومرارا وتكراراً يؤكد رئيس الجمهورية أن الخدمات المقدمة للمواطنين بكل محافظة هي مسئولية المحافظ.

وبالرغم من كل التعليمات التي يوجهها الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية لرؤساء المدن والأحياء بالمحافظة بضرورة الإهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين وضرورة الإستماع لشكواهم والعمل علي حلها بأقصي سرعة.

نجد سنترال قرية المريج التابع للوحدة المحلية بالمريج مركز شبين القناطر يتحدي كل ذلك ولا يوالي أية إهتمام بخدمة الإتصالات المقدمة للمواطنين والتي تكلفها الدولة ملايين الجنيهات .

فقد تقدم المواطن أمير صقر من مواطني قرية المريج التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بإستغاثة لجريدة وموقع التايم المصرية يناشد فيها رئيس الوحدة المحلية بقرية المريج ومحافظ القليوبية بضرورة التدخل وحل مشكلة الإتصالات والنت بالقرية فقد أكد المواطن في إستغاثتة أن النت مقطوع منذ أكثر من 20 يوما وأنه قد تم إستبدال الخط الخاص مع عميل أخر كما أكد أن حالة البوكس الخاص بالإتصالات بالقرية سيئ جداً ولا يطابق أية مواصفات فنية

وذلك في فترة أصبح النت شيئ أساسي للجميع حتي أن التقديم بدأ من مرحلة الروضة والصف الأول الإبتدائي عن طريق النت والعديد من مصالح العمل يتم عملها عن طريق النت

هذا وقد أكد المواطن أمير صقر أنه حاول الإتصال بالفني المسئول ولكنه لا يرد علي أحد فحاول الإتصال برئيس سنترال المريج ولكنه لا يرد أيضا فتقدم المواطن يشكاوي عديدة علي الرقم 111 و19777 ولكن دون جدوي

فتقدم المواطن بشكوي رسمي تحمل رقم 62313575 لرئيس السنترال ولكن دون جدوي أيضا

ويتسأل المواطن من المسئول عن هذا الإهمال والتعالي مع شكاوي المواطنين

أم أن سنترال المريج يتحدي المحافظ وجميع الجهات التتفيذية أم أنهم سلطة أعلي