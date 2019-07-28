«تل العقارب» سابقاً «روضة السيدة زينب» حاليا.. وحكاية للتاريخ

«تل العقارب».. اسم ارتبط في أذهان المصريين بمسميات وصفات غير محمودة، وشخصيات دخلاء على الحي الشعبي بعد أن هجره سكان السيدة زينب، فتحول بفعل الدخلاء من حي عتيق إلى وكر لتجار المخدرات ورواد المتعة الحرام، ومخبئ للصوص والمجرمين ومطاريد العدالة الهاربين من أحكام المؤبد والإعدام والإرهاب، كانت تستوطن 300 منزل آيل للسقوط.

وفي إطار خطة الدولة وتوجيهات الرئيس السيسي للقضاء على العشوائيات تم تطوير منطقة «تل العقارب» لتتحول إلى «روضة السيدة زينب» والتي باتت أشبه بقطعة من أوربا.

الشركات الوطنية العريقة والقوات المسلحة الباسلة انتهت تماماً من تطوير منطقة «تل العقارب» سابقاً «روضة السيدة زينب» حالياً، في وقت قياسي ، بإجمالي عدد وحدات سكنية بلغت 816 وحدة، و202 وحدة تجارية.

العمارات الجديدة تم انشاءها على الطراز الاسلامى ليتناسب مع طبيعة منطقة السيدة زينب التاريخية.

كما تم فرش جميع الوحدات السكنية بكامل الفرش والأجهزة الكهربائية لتكون جاهزة لاستقبال المواطنين.

حماد الرمحي

