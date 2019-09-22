تميم يطالب ادارة قناة الجزيرة بتسريح عدد من المذيعين والمعدين بعد اعتذار القناة لشعب مصر عن فبركة فيديوهات الثورة المضروبة

كتب طارق درويش

علمت التايم المصرية من مصادرها بقطر ان تميم حاكم قطر اصيب بحالة غضب شديدة عقب اعلان قناة الجزيرة اعتذارها عن نشر فيديوهات قديمة من عام 2011 علي انها احداث جديدة في ميدان التحرير يوم الجمعة الماضية. ووبخ تميم المسئولين ظنا منه ان ذلك هزيمة له ولنظام حكمه

و تؤكد التايم المصرية ان تميم امر المسئولين عن القناة بتسريح عدد من المذيعين و مجازاتهم بغرامات كبيرة حيال ما حدث حيث انه اعتبر الاعتذار جريمة في حق نظام قطر وان ذلك كشف فضيحة تلفيق الاتهامات الي مصر و كشف جرائم منسوبة للنظام القطري كانت غير معلومة حسب رؤيته وان هذا الاعتذار ازاح الستار و كشف عورة اعماله الاجرامية في حق الشعب المصري ودعمه للارهاب الاسود