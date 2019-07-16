تنسيق الجامعات 2019.. تعرف على مؤشرات الحد الأدنى للطب والصيدلة والهندسة

كشفت الإحصائيات العامة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، عن ارتفاع نسبة النجاح هذا العام، فقد تخطى عدد الطلاب الناجحين 526 ألف طالب وطالبة منهم 36% حصلوا على مجموع أكثر من 90%، أي أنه هناك 190 ألف طالب وطالبة في شريحة المجموع ما بين 100% و90%، غالبيتها في شعبة العلمي علوم، وبالتالي زيادة أعداد الطلاب المتنافسين على مقاعد كليات تلك الشرائح مما يرفع الحد الأدنى لها.

وتنعكس هذه الزيادة مع ثبات عدد الكليات على توقع ارتفاع الحد الأدنى للكليات العلمية ليتراوح الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البشري بين 99.3% و98.5%، بينما الحد الأدنى لطب الأسنان يتراوح بين 98.2% و98%، ويقف الحد الأدنى للصيدلة عند 97.2%، والحد الأدنى للعلاج الطبيعي سيقف عند 96.9%، بناء على نسب الزيادات في شرائح الطلاب التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم ومقارنة بالحد الأدنى للكليات العام الماضي مع ثبات الكليات.

كما سوف تزيد المنافسة على كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات وكليات العلوم شعبة رياضة هذا العام، لذلك من المتوقع أن ترفع الحد الأدنى للهندسة بواقع 5 درجات على الأقل، ليقف الحد الأدنى للهندسة عند 93.9%.

وكان قد تصرح وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، أنه سيتم بتقليل الأعداد بكليات الهندسة والعلاج الطبيعي والصيدلة هذا العام بالتنسيق، كما أعلن زيادة الأعداد بكليات الطب والتمريض لحاجة سوق العمل لهما.

وكشف مصدر للبوابة نيوز بالمجلس الأعلى للجامعات، أن تنسيق العام الحالي يوجد به أكثر من 78 ألف طالب يتنافسون على 50 ألف مكان بالكليات الطبية، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات قدم اجتماعه الشهري ليكون يوم الخميس المقبل بدلا من السبت؛ لحسم أعداد المقبولين.

وقررت اللجنة بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والمعاهد لهذا العام يوم الأحد الموافق 21 يوليو الجاري، وذلك عقب الانتهاء من اختبارات القدرات يوم السبت المقبل؛ نظرا لشمول اختبارات القدرات هذا العام كليات تدخل هذه الاختبارات لأول مرة، ويتم تنسيقها في المرحلة الأولى، كما قررت اللجنة أن تكون درجة النجاح في اختبارات القدرات لجميع الكليات 60%.