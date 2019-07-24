تنسيق الجامعات 2019.. لطلاب الشهادات العربية والأجنبية تعرف على خطوات تسجيل الرغبات

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق باستخدام العنوان الموضح بعاليه.

– يستخدم رقم الدخول والرقم السري لتسجيل بياناته الأساسية (اسم- عنوان… إلخ) ودرجاته ورغباته.

– على الطالب طباعة رغباته ودرجاته وبيان المواد التى درسها بالشهادة الحاصل عليها والتي قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.

على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السري حيث يمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات الخاصة به ويضمن عدم السماح لأي شخص بتعديل رغباته.

– يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، فى أي وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علمًا بأنه يتم ترشيح الطالب وفقًا لأخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

وقد بدأ اليوم الأربعاء فتح باب صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 8/8/2019، وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.