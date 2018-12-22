تنفيذ المرحلة الثانية من حملة حقك تنظمي بعدد 7845 منتفعة بالشرقية

كتب : محمد يعقوب

بتوجيهات معالي أ.د. هاله زايد وزيرة الصحة والسكان ، وتحت إشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بدأ اليوم الأول من المرحلة الثانية لحملة حقك تنظمي في عدد 10 إدارات صحية هم “الزقازيق ، القنايات ، الابراهيمية ، أبو كبير ، منشأة أبو عمر ، الحسينية ، أولاد صقر ، العاشر من رمضان ، الصالحية ، أبو حماد” بإجمالي عدد 230 وحدة صحية مشاركة وبلغ عدد المنتفعين اليوم السبت 7845 منتفعة وتستمر المرحلة الثانية لمدة خمسة أيام حتي يوم الأربعاء 26/ 12/ 2018 .

والجدير بالذكر إنه تم تنفيذ المرحلة الأولي بالمحافظة في 9 إدارات صحية بإجمالي عدد 41241 منتفعة خلال 5 أيام ، وتم التنبيه علي القائمين علي أعمال الحملة بالمرحلة الثانية بأهمية الدعاية والإعلان لأستفادة أكبر عدد من المنتفعات بالحملة ، وتقدم وكيل الوزارة بالشكر للدكتورة عايدة عطية مدير إدارة تنظيم الاسرة بالمديرية والفريق المعاون لها علي المجهود المبذول