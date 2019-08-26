حشرة غريبة تثير الرعب فى المنوفية

سادت حالة من الذعر والخوف بين أهالي قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك عقب ظهور حشرة غريبة بالقرية.

وقال سيد حسن نائب رئيس مركز ومدينة بركة السبع إنه ورد شكوى من مواطني قرية طوخ طنبشا بظهور حشرة غريبة بالقرية وعلى الفور تم تشكيل لجنة لفحص شكوى المواطنين بالقرية مكونة من محمود عبد الدايم نائب رئيس المدينة ومندوب من ادارة الطب البيطري ومندوب من قسم الحشرات بالادارة الزراعية ولجنة من شئون البيئة بمجلس المدينةولجنة من شئون البيئة بالمحافظة ومدير الوحدة البيطرية بطوخ، وفنى بالوحدة البيطرية وأعضاء من الإدارة البيطرية ومسئول البيئة.

وقامت اللجنة بالمعاينة على الطبيعة للمنطقة المبلغ عنها، حيث تبين وجود حشرة القراد والتي تتطفل على الحيوانات والكلاب الأليفة.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، برش المنطقة بالكامل بالمبيد القاتل للحشرات الزاحفة، ومبيد البيوتكس الآمن لمقاومة هذه الحشرة، كما تم التنبية على الأهالي بعدم إلقاء المخلفات بهذه المنطقة، كما تم التنبيه على وحدة الملاريا بالادارة الزراعية ببركة السبع لمتابعة رش المنطقة بالمبيد.