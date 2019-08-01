تهنئة من الدكتور محمد امين ابو شهبة لفضيلة الاستاذ الدكتور احمد سعد ناجى

يتقدم الدكتور محمد امين ابو شهبة بكلية اللغة العربية بايتاى البارود بتهنئة من القلب لسعادة الأستاذ الدكتور أحمد ناجى عميد كلية اللغة العربية بايتاى البارود بثقة معالى الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الأزهر وصدور القرار بالتجديد لسعادته عميدا للكلية

وقد أعرب جميع العاملين بالكلية عن بالغ سعادتهم بالقرار الذى يؤكد ثقة الجامعة فى فضيلة العميد ودوره البارز فى نهضة الكلية ورقيها

وقال د محمد أبوشهبة : معالى العميد ما رأينا منه إلا خيرًا ودائما تسبق مشاعر أبوته سلطان عمادته فقد جاء إلينا فى وقت كاد جدار أرواحنا ينقض فأقامه ولم يفكر أن يتخذ عليه أجرًا

فاللهم بارك لنا فى عمره وعلمه وعمله وسدد على طريق الهدى خطاه